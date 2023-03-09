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Повышение пенсий с 1 апреля 2023: стало известно, кто получит прибавку

Фото Повышение пенсий с 1 апреля 2023: стало известно, кто получит прибавку
Фото Повышение пенсий с 1 апреля 2023: стало известно, кто получит прибавку

Pixabay.com

Минтруд РФ предложил повысить социальные пенсии еще на 3,3 процента.

Минтруд РФ намерен с 1 апреля текущего года повысить социальные пенсии еще на 3,3%. В ведомстве считают, что это улучшит пенсионное обеспечение около 4 млн. пенсионеров. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, индексация социальных пенсий ежегодно проводится 1 апреля по росту прожиточного минимума. Однако из-за инфляции, которая наблюдается в первом полугодии, повышение социальных выплат будет проходить поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан на фоне роста цен.

Представитель Минтруда напомнил, что в июне прошлого года прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии уже были проиндексированы на 10%. А с 1 января 2023 года прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. Также на 4,8% были проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам — это в среднем, плюс 1000 рублей.

В Новосибирской области к этой категории относится 596 000 пенсионеров. Прожиточный минимум для новосибирских пенсионеров в этом году также вырос почти на 600 рублей и составил 12 666 рублей.

Средний размер пенсии в России сегодня составляет около 22 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году Россию ждет рекордное повышение пенсий.

 

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