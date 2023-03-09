Психолог назвала признаки мужской измены

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По словам психолога Инны Коваленко, на измену может указывать беспричинная ревность партнёра.

Психолог Инна Коваленко назвала признаки мужской измены. По ее словам, на измену может указывать беспричинная ревность партнёра, пишет Pravda.Ru. Кроме того, специалист рекомендует обратить внимание на поведение мужчины:

Его телефон чаше лежит экраном вниз и/или заблокирован,а на просьбу воспользоваться его телефоном,он реагирует агрессивно.

Партнёр старается чаще уединиться вместе с телефоном.

Мужчина начал активно уделять внимание своему внешнему виду и физической форме тела.

Отчуждённость в отношениях. Совместное общение сводится к решению бытовых вопросов.

Внимание от партнёра может быть резко противоположным, что должно настораживать.

Партнёр стал чаще задерживаться с работы или возникла необходимость частых командировок.

Редкий секс или его отсутствие.

Партнёр начал обвинять вас, оскорблять и придираться.

Партнёр часто меняет планы, не сдерживает обещания, опаздывает.

Беспричинная смена настроения.

Ведёт отдалённые или прямые темы о разрыве отношений.

Повышенное раздражение к ласкам, заботе и подаркам партнёра.

У него меняются вкусы и предпочтения.

Появляются новые увлечения.

Он стал путаться в своих же объяснениях.

Как отмечает Коваленко, не следует подозревать мужчину в подобных единичных ситуациях. Однако если такие ситуации становятся внезапным, то это уже повод, чтобы задуматься, подытожила она.

Напомним, психолог перечислил признаки того, что мужчина вас по-настоящему любит.