Психолог назвала признаки мужской измены

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По словам психолога Инны Коваленко, на измену может указывать беспричинная ревность партнёра.
Психолог Инна Коваленко назвала признаки мужской измены. По ее словам, на измену может указывать беспричинная ревность партнёра, пишет Pravda.Ru. Кроме того, специалист рекомендует обратить внимание на поведение мужчины:
Как отмечает Коваленко, не следует подозревать мужчину в подобных единичных ситуациях. Однако если такие ситуации становятся внезапным, то это уже повод, чтобы задуматься, подытожила она.
Напомним, психолог перечислил признаки того, что мужчина вас по-настоящему любит.
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