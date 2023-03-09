Психолог перечислил признаки того, что мужчина вас по-настоящему любит

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По словам психолога Андрея Потапова, если мужчина вас любит, он будет готов искать компромиссы.

Тренер по отношениям Андрей Потапов перечислил признаки того, что мужчина вас по-настоящему любит. По его словам, если мужчина вас любит, он будет готов искать компромиссы, Pravda.Ru.

Кроме того, эксперт перечислил следующие признаки искренних чувств со стороны второй половины:

Мужчина раскрывается. Он может не спешить, чтобы показать свою более мягкую сторону. Но как только вы оба почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы быть самими собой друг с другом, тогда и произойдёт волшебство.





Он может не спешить, чтобы показать свою более мягкую сторону. Но как только вы оба почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы быть самими собой друг с другом, тогда и произойдёт волшебство. Он хочет познакомить вас с семьей и друзьями. Он быстро планирует встречу со своими друзьями и готов пригласить вас на ужин с родителями. В любом случае вы должны знать, что он делает заявление, представляя вас им.





Он быстро планирует встречу со своими друзьями и готов пригласить вас на ужин с родителями. В любом случае вы должны знать, что он делает заявление, представляя вас им. Изменилась интимная жизнь . В ней появляется больше эмоций. И он определённо делает упор на то, чтобы вам было хорошо.





. В ней появляется больше эмоций. И он определённо делает упор на то, чтобы вам было хорошо. Он делает вдумчивые поступки . Влюбленный мужчина думает о вашем счастье, а не о своём.





. Влюбленный мужчина думает о вашем счастье, а не о своём. Он интересуется вашими друзьями и семьей. Он предлагает встретиться с вашими друзьями или семьей и пытается узнать их поближе.





Он предлагает встретиться с вашими друзьями или семьей и пытается узнать их поближе. Он говорит о будущем. Влюблённый мужчина говорит о всевозможных вариантах будущего: от планирования поездки на выходные через несколько недель до совместного отдыха на несколько месяцев.





Влюблённый мужчина говорит о всевозможных вариантах будущего: от планирования поездки на выходные через несколько недель до совместного отдыха на несколько месяцев. Он равноправный партнёр. Влюбленный мужчина хочет быть рядом с вами, быть равноправным партнёром. Он берёт на себя равную ответственность, а не позволяет вам всё везти на себе.

Напомним, психолог объяснила, почему россияне активно следят за бывшими в соцсетях.