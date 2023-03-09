Следователи не стали возбуждать уголовное дело после гибели таксиста в Новосибирске

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В Новосибирске СК не возбудил дело после гибели таксиста Калмыкова.

Следователи СУ СК по Новосибирской области не стали возбуждать уголовное дело после гибели таксиста в лесу Заельцовского района.

По данным проверки, гибель таксиста, найденного в лесополосе, не носила криминогенный характер. Поэтому головное дело не стали возбуждать «из-за отсутствия события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».

Таксист Александр Калмыков уехал работать 21 января, а вечером не вернулся домой. Спустя два дня его нашли в лесу. На камерах видеонаблюдения осталась запись, как таксист вместе с пассажиром вышел из машины и пошел от станции техобслуживания в направлении кладбища. Его тело нашли на расстоянии километра от автомобиля.

От чего именно скончался мужчина, следователи не уточнили. На теле таксиста не нашли видимых телесных повреждений. Предварительная причина смерти — переохлаждение.