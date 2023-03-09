Ученые выяснили, сможет ли человечество жить под землей

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По мнению экспертов, шансы на комфортную жизнь под землей у человечества есть 50 на 50.

Ученые оценили шансы человечества выжить под землей в случае катастрофы. По мнению специалистов, шансы на комфортную жить под землей у человечества есть 50 на 50, пишет RuNews24.ru.

Для жизни под землей человеку понадобятся источники энергии, вода, пропитание и система вывода отходов жизнедеятельности.

Для получения энергии можно использовать недра планеты, считают исследователи. С водой дела обстоят сложнее, так как привычные источники будут не доступны.

Еще одна проблема – пропитание. Специалисты считают, что животных можно забрать с собой под землю, они будут плодиться, обеспечивая пищей. Овощи и фрукты можно выращивать в гидропонных садах.

Канализацию можно оборудовать так, чтобы ее стоки выводились на поверхность в моря и океаны. А отсутствие солнечного света можно заменить искусственным, уверены ученые.

Напомним, новосибирские учёные нашли в Якутии самый древний в мире алмаз.