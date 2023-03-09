Уволенного из-за украинского паспорта новосибирца вернули на работу

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ГУФСИН по Новосибирской области уволил сотрудника из-за украинского паспорта, хотя мужчина отказался от гражданства в 2015 году. Мужчине пришлось обратиться в суд, чтобы восстановиться в должности.

Так, Алексей Болотов переехал в Россию из Луганской области ещё в 2014 году. Мужчина по программе переселения соотечественников смог получить российское гражданство, а в 2019 году начал работать в исправительной колонии. Однако когда начальство решило перевести его в другой филиал и повысить в должности, возникла неожиданная проблема, пишет Прецедент.

«ГУФСИН отправляет в управление кадров в Москву документы, а оттуда приходит требование меня уволить из органов. Основанием стало то, что у меня нет официального документа, подтверждающего выход из гражданства Украины. Я повторно объяснил то, что ранее уже пояснял при трудоустройстве в 2019 году, что вышел из украинского гражданства», — поделился с изданием Алексей Болотов.

В отделе кадров сотруднику предложили сдать украинский паспорт, что Алексей и сделал. Однако это не решило проблему и через пару дней его вызвали в управление, вернули украинский паспорт и предложили уйти с работы по собственному желанию. Болотов категорически отказался, но в июне прошлого года все же был уволен.

Месяц спустя мужчина обратился с иском к ГУФСИН по Новосибирской области в суд. Уже в марте в споре была поставлена точка. Требования уволенного сотрудника о восстановлении в должности и выплате компенсации за вынужденные прогулы частично удовлетворили.

«Вынесли решение в мою пользу. Я выхожу завтра на работу, но настрой руководства ГУФСИН подавать апелляцию», — подытожил свою историю Алексей.

Напомним, десять сотрудников мэрии Новосибирска уволились после проверки на коррупцию.