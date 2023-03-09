В Бердске умерла начальник отдела градостроительства Елена Пархоменко

Фото: администрация Бердска

Руководитель отдела градостроительства Бердска скончалась на 61 году жизни.

На 61 году жизни умерла начальник отдела градостроительства управления градостроительства администрации Бердска Елена Пархоменко. Об этом со ссылкой на мэрию сообщает «Бердск-Онлайн». Пархоменко скончалась 6 марта.

Елена Пархоменко работала в бердской администрации больше 22 лет. Коллеги вспоминают её как доброго, понимающего и отзывчивого человека.

Прощание пройдёт 10 марта 2023 с 11.00 до 12.00 адресу: ул. Боровая, 111 (Храм в честь Богоявления Господня). Поминальный обед с 15.00 по адресу: ул. Боровая, 89 (банкетный зал «Три версты»).

Напомним, ранее умер новосибирский писатель и журналист Евгений Мартышев.