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В Чите из-под завалов взорвавшегося дома вытащили маленького ребенка

Фото В Чите из-под завалов взорвавшегося дома вытащили маленького ребенка
Фото В Чите из-под завалов взорвавшегося дома вытащили маленького ребенка

Freepik, authors: gorodenkoff

Из-под завалов дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасатели вытащили семилетнего ребенка.

В поселке Антипиха под Читой спасатели вытащили семилетнего ребенка с ожогами из-под завалов дома, где произошел взрыв бытового газа, пишет ZabNews.

Кроме ребенка из-под завалов достали ещё одного человека. Их доставляют в медучреждения города – Краевую детскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу № 1.

По предварительным данным, никто из пострадавших не погиб.

Напомним, в Новосибирске один человек остаётся в больнице после взрыва газа на Линейной.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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дом
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