В мэрии Новосибирска не назвали цену выкупа квартир у жителей взорвавшегося дома на Линейной

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В Новосибирске оценка рыночной стоимости проводится только по 45 из 60 поврежденных взрывом квартир в доме на Линейной, 39.

В администрации Новосибирска рассказали, что пока рассматривается вопрос о возмещении убытков собственникам 45 квартир из 60-ти пострадавших. Предполагается, что размера компенсации людям хватит для приобретения нового жилья. Из регионального бюджета на эти цели выделили 335,5 млн. рублей. Об этом сообщает издание "МК Новосибирск".

Рыночную стоимость разрушенных квартир определят независимые экспертные компании. В сумму компенсации, будет включена также рыночная стоимость общего имущества и доля в стоимости земельного участка, на котором стоял дом.

Если собственники согласятся с результатами оценки, то после подписания договора с мэрией, деньги будут перечислены на их расчетный счет.

Точных сумм компенсаций в администрации Новосибирска пока не называют.

На сегодняшний день оценке подлежат только 45 разрушенных взрывом квартир, поскольку они находились в собственности и имели все необходимые правоустанавливающие документы.

Еще шесть квартир находились в ипотеке, и три квартиры — в стадии оформления права собственности, поэтому вопрос по ним будет решен позднее.

Собственники еще 4 квартир погибли при взрыве, поэтому пока неизвестно, кому возмещать убытки.

Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске взорвался газ в доме №39 на улице Линейная. В результате частично обрушились два подъезда. Погибло 15 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске все пострадавшие от взрыва дома на Линейной уже получили социальные выплаты.