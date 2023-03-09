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В многоэтажке в Забайкалье взорвался газ

Фото В многоэтажке в Забайкалье взорвался газ
Фото В многоэтажке в Забайкалье взорвался газ

В жилом доме в поселке под Читой от взрыва газа обрушились два этажа.

Сегодня в 8:50 утра по мск в поселке Антипиха недалеко от Читы взорвался бытовой газ в квартире жилого дома №6 по улице Боровая. В результате обрушились межэтажные перекрытия между четвертым и пятым этажами и крышей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

По информации регионального минздрава, в результате взрыва пострадали 10 взрослых и один ребенок. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. Погибших в результате ЧП нет.

На место происшествия выехали представители правительства Забайкальского края во главе с губернатором Александром Осиповым. Работают все силы и средства экстренных служб региона и шесть бригад «скорой помощи». Идет эвакуация жильцов с уцелевших этажей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске суд по делу о взрыве газа в доме №39 по улице Линейной будет закрытым.

 

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