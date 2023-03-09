В Новосибирске будут судить совершившего 18 преступлений жителя соседнего региона

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В Новосибирске житель Алтайского края крал деньги у случайных прохожих через мобильный банк.
В Калининском районном суде Новосибирска готовится к рассмотрению дело 34-летнего жителя Алтайского года, обвиняемого в серии грабежей. Летом прошлого года всего за месяц он совершил 18 преступлений на территории Новосибирска. Об этом сообщает прокуратура Калининского района города.
Жертвами преступника становились как взрослые, так и дети.
По данным следствия, обвиняемый обманом выманивал у прохожих мобильные телефоны и скрывался сними, чтобы за тем через мобильный банк перевести деньги пострадавших на свой счет.
Кроме того, он выхватил телефон у 16-летнего подростка, избил женщину в подъезде одного из жилых домов и отнял у нее сумку и ограбил чужую квартиру, забравшись в нее через окно.
Все преступления были объединены в одно уголовное дело, которое будет рассматривать Калининский районный суд Новосибирска. Мужчине инкриминирует сразу несколько статей за мошенничество, кражу, грабеж и разбой.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске будут судить мать двоих детей, погибших на пожаре.
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