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В Новосибирске директор школы № 102 опровергла травлю выпавшей из окна девочки

Фото В Новосибирске директор школы № 102 опровергла травлю выпавшей из окна девочки
Фото В Новосибирске директор школы № 102 опровергла травлю выпавшей из окна девочки

Фото: предоставлены матерью девочки, 2ГИС

Руководство школы №102 в Новосибирске отрицает, что 13-летняя девочка стала жертвой травли старшеклассников и преподавателей.

В Новосибирске директор школы №102 отрицает травлю выпавшей из окна 13-летней ученицы. Об этом говорится в документе, который на днях получили родители школьников (копия имеется в распоряжении редакции Сиб.фм).

Напомним, 8 февраля, Алина (имя изменено) выпала из окна своего дома. Мать девочки рассказала журналисту Сиб.фм, что дочь подвергалась травле со стороны руководства и старшеклассников. Также собеседница отметила, что девочку поставили на внутришкольный учет из-за провокационного фото на личной странице в "ВК".

Сейчас Алина находится в детской больнице на лечении – у нее множество переломов.

После случившегося руководство школы хранило молчание и не комментировало инцидент. Однако сейчас директор В.В. Курбатова решила внести ясность.

В документе, который имеется в распоряжении Сиб.фм, говорится, что ни одно из обвинений в адрес школы не подтвердилось. Отмечается, что на внутришкольный учет девочку не ставили, и она не подвергалась буллингу со стороны завуча.

"Доброе имя школы опорочено. Знаю, что многие из вас болезненно и остро воспринимают негативную информацию о школе из СМИ. Знаю, что большинству из вас школа дорога, что вы относитесь к педагогам с уважением, понимаем и теплотой. Многие из вас и сами окончили эту школу", — обращается в документе директор к родителям учеников.

Кроме этого, руководство говорит, что после инцидента с девочкой, школа начала собственное расследование. Педагог-психолог в присутствии классных руководителей и родителей опросила каждого ребёнка из круга общения девочки.

"Фактов травли не установлено. Ряд сотрудников школы предоставили служебные записки, в которых тоже факта травли зафиксировано не было", — сказано в документе.

Директор учреждения сообщила, что к ней лично мать ребенка и другие родственники ни разу не обращались.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 13-летняя школьница стала жертвой травли старшеклассников и преподавателей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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