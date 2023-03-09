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В Новосибирске ищут неуловимого вора-сладкоежку

Фото В Новосибирске ищут неуловимого вора-сладкоежку
Фото В Новосибирске ищут неуловимого вора-сладкоежку

ГУ МВД НСО, Густаво Зырянов

Неизвестный мужчина в Новосибирске вынес из кондитерской 20 тысяч рублей.

В Новосибирске уже полгода ищут «сладкого воришку». В сентябре прошлого года он ограбил кондитерскую на ул. Некрасова. В ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщают, что он похитил из кассы заведения 20 000 рублей.

Не смотря на вполне отчетливые снимки с камеры видеонаблюдения, отыскать вора до сих пор не удается. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кому что-либо известно об этом ограблении, позвонить в полицию по телефону: 8-999-451-26-29.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске трех воровок отпустили в честь 8 Марта.

 

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Новосибирская область
ограбление
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