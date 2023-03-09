В Новосибирске кастрюля борща за год подешевела на 30%

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В Новосибирске стоимость продуктов для приготовления борща снизилась на 47,18 руб.

Сервис «Индекс борща» опубликовал мартовский рейтинг российских регионов по стоимости продуктового набора для приготовления этого традиционного и любимого всеми блюда.

По данным «ИБ», в Новосибирске можно приготовить кастрюлю борща за 115,85 руб. Это на 29 копеек меньше, чем в феврале 2023 года, на 47 рублей меньше, чем в 2022 году. В «борщевой набор» входят картофель, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, курица, сметана и хлеб.

При этом самый дешевый борщ можно сварить в Волгограде. Он обойдется всего в 109,5 рублей, а самый дорогой — в Анадыре — за 433,3 рубля.



Стоимость «борщевого набора» позволяет увидеть реальный уровень продуктовой инфляции в каждом отдельном регионе России.

Напомним, ранее стало известно, какими будут цены на продукты в Новосибирской области этой весной.