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В Новосибирске клиент отказался платить 27000 рублей за услуги бара

Фото В Новосибирске клиент отказался платить 27000 рублей за услуги бара
Фото В Новосибирске клиент отказался платить 27000 рублей за услуги бара

Pixabay.com

Жители Новосибирска в последние дни нередко отказывались платить за товары и услуги.

По данным дежурной части АБ «Гвардия», жители Новосибирска за последние три дня 6 раз пытались уйти от оплаты полученных товаров и услуг. Это приравнивается к попытке хищения и грозит административной или даже уголовной ответственностью.

Так, 7 марта торговцы цветами въехали на частную охраняемую территорию на улице Чистякова, чтобы продавать цветы «с колес», и отказались платить владельцу земли за аренду участка. Однако после вызова группы быстрого реагирования двое из них все же оплатили аренду, а еще двое предпочли ретироваться.

В этот же день на АЗС на ул. Свердлова владелец легковушки не смог оплатить топливо, поскольку его карта оказалась пуста. Однако после прибытия «гвардейцев» вопрос решился.

8 марта отказы от оплаты услуг общепита в Новосибирске вообще приобрели массовый характер. Сначала «гвардейцам» пришлось выезжать на вызов в бар по ул. Сибирская, а затем в ряд других ресторанов и кафе города. К примеру, в бургерной на Вокзальной магистрали клиент не хотел платить 1100 за обед, а мужчина в мясном баре на ул. Фрунзе отказывался заплатить за свой ужин 3 870 рублей. Оба были задержаны и переданы полиции.

9 марта в баре на ул. Большевистская клиент не хотел оплачивать счет на сумму 27 000 рублей, но «гвардейцы» его тоже уговорили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске Росгвардия за год изъяла 4000 единиц незаконного оружия.

 

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