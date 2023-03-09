В Новосибирске начал работу абонентский колл-центр регоператора МУП «САХ»

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В Новосибирске заработала «горячая линия» регионального оператора по обращению с ТКО.

В Новосибирске МУП «Спецавтохозяйство», недавно ставшее региональным оператором по вывозу мусора, открыло колл-центр абонентской службы, который будет принимать обращения горожан. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый «телефон горячей» линии оператора — 8 (383) 363-04-11. Прежний номер телефона после смены регоператора не работает. Уточняется, что диспетчеры центра будут разъяснять горожанам вопросы открытия лицевого счета, оплаты и принимать жалобы на несвоевременное обслуживание контейнерных площадок.

Напомним, ранее Росприроднадзор Новосибирской области взыскал с регоператора по вывозу отходов МУП «Спецавтохозяйство» больше 48 млн. рублей. Арбитражный суд признал это предприятие виновным в негативном влиянии на окружающую среду.