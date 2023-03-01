В Новосибирске суд взыскал с регоператора по вывозу мусора 48 млн

Фото: Сиб.фм

Муниципальное предприятие «САХ» выплатит в бюджет Новосибирской области больше 48 млн рублей.

Росприроднадзор Новосибирской области взыскал с регионального оператора по вывозу отходов МУП «Спецавтохозяйство» больше 48 млн рублей. Решение в пользу истца принял областной Арбитражный суд. Муниципальное предприятие признали виновным в негативном влиянии на окружающую среду.

Всего Росприроднадзор подал три иска к «САХ», их приняли к производству до того, как предприятие стало региональным оператором. Всего на рассмотрении сейчас два иска — по заявлению ведомства, оператор задолжал почти 63 млн рублей.

В Новосибирской области компания "Экология Новосибирск" лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. При этом для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся. Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора.

Напомним, в марте жителям Новосибирской области придется заплатить за вывоз мусора по двум квитанциям.