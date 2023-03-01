Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске суд взыскал с регоператора по вывозу мусора 48 млн

Фото В Новосибирске суд взыскал с регоператора по вывозу мусора 48 млн
Фото В Новосибирске суд взыскал с регоператора по вывозу мусора 48 млн

Фото: Сиб.фм

Муниципальное предприятие «САХ» выплатит в бюджет Новосибирской области больше 48 млн рублей.

Росприроднадзор Новосибирской области взыскал с регионального оператора по вывозу отходов МУП «Спецавтохозяйство» больше 48 млн рублей. Решение в пользу истца принял областной Арбитражный суд. Муниципальное предприятие признали виновным в негативном влиянии на окружающую среду.

Всего Росприроднадзор подал три иска к «САХ», их приняли к производству до того, как предприятие стало региональным оператором. Всего на рассмотрении сейчас два иска — по заявлению ведомства, оператор задолжал почти 63 млн рублей.

В Новосибирской области компания "Экология Новосибирск" лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. При этом для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся. Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора.

Напомним, в марте жителям Новосибирской области придется заплатить за вывоз мусора по двум квитанциям.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19665
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13040
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11230
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10864
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10831
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7948
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7402
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами