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В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Фото В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
Фото В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Pixabay.com

Больше всех в Новосибирске зарабатывают руководители отделов продаж и шиномонтажники.

Сервис «Работа.ру» опубликовал мартовский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске. Согласно результатам исследования, больше всего в сибирской столице готовы платить руководителям отделов продаж, шиномонтажникам, специалистам по тендерам и автомеханикам-автослесарям.

Лидером рейтинга по уровню зарплаты, которую предлагает работодатель, стали руководитель отдела продаж и мастер по монтажу шин. Продажник должен уметь сколотить работоспособную команду продажников, обучить их, выполнять план продаж и лично вести переговоры с ключевыми клиентами.

От шиномонтажника требуется умение выполнять снятие, установку, накачивание, балансировку колес и выставление необходимого давления, правку колесных дисков, ремонт шин.

Чуть меньше — 150 000 рублей — в сибирской столице предлагают специалистам по тендерам и автомеханикам-слесарям.

Первые должны уметь умеют эффективно работать на различных площадках, готовить необходимые документы и поддерживать диалог с клиентом на всех этапах, а вторые — выполнять комплексный ремонт грузовых автомобилей и прицепов.

Как это ни странно, но программисты 1С занимают только третье место в рейтинге зарплат в Новосибирске. Им предлагают на 50 тыс. рублей меньше, чем автомеханикам. Такой сотрудник обязан дорабатывать конфигурации УПП, участвовать в проекте перехода на 1С:ERP и консультировать пользователей.

При этом на начало текущего года средняя официальная зарплата в Новосибирске составляла 46 192 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирская область заняла 4 место по уровню зарплат среди регионов Сибири.

 

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