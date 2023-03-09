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общество

В Новосибирске произошёл сбой в работе «Яндекс Такси»

Фото В Новосибирске произошёл сбой в работе «Яндекс Такси»
Фото В Новосибирске произошёл сбой в работе «Яндекс Такси»

Фото: Pixabay.com

Пользователи обратили внимание на неполадки в работе «Яндекс Такси» и Uber в Новосибирске.

В Новосибирске произошёл сбой в работе сервисов «Яндекс Такси» и Uber. На это в четверг, 9 марта, обратил внимание корреспондент Сиб.фм. В приложениях сейчас нельзя вызвать машину, на экране появляется оповещение «Ошибка при загрузке данных».

Фото В Новосибирске произошёл сбой в работе «Яндекс Такси» 2

По данным СМИ, сбой зафиксирован не только в Новосибирске — о неполадках сообщают пользователи других российских регионов. Комментариев от «Яндекса» на момент публикации не поступало.

Напомним, в конце прошлого года в Новосибирске также произошёл сбой в работе агрегаторов по вызову такси. Жалобы поступали от жителей города на протяжении всего дня. Приложения сразу нескольких агрегаторов выдавали ошибку. Горожане жаловались, что не могли вызвать автомобиль, а при входе в приложение появлялось уведомление «неизвестная ошибка». Сбои зарегистрированы в работе «Яндекс Go» и «Uber». Также пассажиры не могли видеть цены на поездку по разным тарифам.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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