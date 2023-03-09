В Новосибирске сгорел двухэтажный частный дом на Порт-Артурской

Фото: АСТ-54

Частный дом полностью сгорел в Новосибирске.

В Новосибирске на улице Порт-Артурской дотла сгорел частный двухэтажный дом. Возгорание произошло около 20:00 в четверг, 9 марта, сообщили в ГУ МЧС по региону. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что дым был виден из разных частей города.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал — здание было в процессе постройки. Общая площадь горения превысила 160 квадратных метров.

На месте происшествия работали 23 человека и 6 единиц техники, ликвидация пожара заняла менее часа, уточнили в МЧС.

Напомним, ранее под Новосибирском фермер Пятков с семьей остался на улице после пожара.