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В Новосибирске вручили Орден Мужества родственникам погибшего в СВО бойца

Фото В Новосибирске вручили Орден Мужества родственникам погибшего в СВО бойца
Фото В Новосибирске вручили Орден Мужества родственникам погибшего в СВО бойца

Группа "Новосибирск скорбит" в ВК

В Новосибирске награда нашла героя СВО спустя полгода.

В Новосибирске 6 марта стало известно о том, что участник специальной военной операции на Украине Хуршед Озодбекович Хосабеков был удостоен Ордена Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. К этой высокой награде он был представлен посмертно. Орден получили его родные в Новосибирске. Информация об этом появилась в паблике "Новосибирск скорбит". Сам боец ранее проживал в Каргатском районе Новосибирской области.

Согласно данным портала Аudit-it.ru, Хуршед Озодбекович Хосабеков до 2021 года был одним из учредителей Новосибирской региональной общественной организации по содействию социально-правовой адаптации народов Памира «Памир».

Сообщается, что Хуршед Хосабеков погиб в августе 2022 года во время ожесточенных боев в зоне СВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти не дали клуб для похорон погибшего в зоне СВО бойца ЧВК "Вагнер".

 

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