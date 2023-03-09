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В Новосибирске за месяц объём строительных заделов вырос на 7%

Фото В Новосибирске за месяц объём строительных заделов вырос на 7%
Фото В Новосибирске за месяц объём строительных заделов вырос на 7%

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске зафиксировали изменения объёма строительства по итогам прошедшего месяца.

По данным Единого Ресурса Застройщиков, с 1 февраля по 1 марта объём текущего жилищного строительства в Новосибирской области вырос на 241 тысячу квадратных метров с 3,363 до 3,604 миллионов. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. На 148 тысяч квадратов приросла ГК Расцветай, на 25 тысяч ГК Союз и на 16,8 тысячи ГК СМСС.

На ТОП-5 по строительным заделам приходится чуть больше 30% от общего объёма строительства региона, на 1 марта 2022 года эта доля составляла 21%. Можно констатировать рост монополизации рынка. Заделы ГК Расцветай 593 тысячи квадратных метров, доля в регионе 14% , у компании Брусника 307 тысяч квадратов – 7,23%, замыкает тройку ГК КПД-ГАЗСТРОЙ 155 тысяч кв. метров – 3,65%. Заделы у застройщиков ГК СМСС, ГК Энергомонтаж и ГК ВИРА-СТРОЙ отличаются на десятые доли процента от 115 до 118 тысяч квадратных метров около 2% от областного объёма строительства.

Рост строительных заделов хорошая новость для покупателей, но большая часть новых проектов начинается на площадках, которые покупались 2-3 года назад. Сегодня этот сформированный задел уже реализован, а к новым покупкам земельных участков застройщики подходят очень осторожно.

Напомним, средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в феврале не изменилась.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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