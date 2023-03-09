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общество

В Новосибирске застройщик заявил об опасности Октябрьского моста для пешеходов

Фото В Новосибирске застройщик заявил об опасности Октябрьского моста для пешеходов
Фото В Новосибирске застройщик заявил об опасности Октябрьского моста для пешеходов

Фото: «СпецТрансСтрой»

Октябрьский мост в Новосибирске, где проходит реконструкция, остаётся опасным для пешеходов.

Пешеходам опасно пользоваться Октябрьским мостом из-за ремонтных работ. Об этом 9 марта напомнили в ООО «СпецТрансСтрой», которая занимается реконструкцией объекта. При демонтаже чугунное ограждение накренилось в сторону реки, его зафиксировали тросами.

«Подрядная организация демонтировала больше 2 км железобетонных тротуарных плит на пешеходной части моста. Тротуар полностью разобран, двигаться можно только по проезжей части с угрозой для жизни. На месте старого тротуара — груды старого асфальта, арматура и обрывки кабеля. Сейчас они прикрыты снегом, но ходить все равно нельзя, — уточнил генеральный директор компании Сергей Арапов.

В компании заявили, что переход по Октябрьскому мосту сейчас опасен для жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске снесут ограждение пешеходной зоны Октябрьского моста.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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