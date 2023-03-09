В Новосибирской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Бруевым

Фото: Gorsite.ru

Под Новосибирском прошло прощание с погибшим членом ЧВК «Вагнер».

В Карасуке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Бруевым. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Gorsite. С военнослужащим простились 7 марта.

Ивану Бруеву было 26 лет, он получил смертельное ранение в битве под Артёмовском.

Уроженец Карасука после 7 класса отправился в Омск, где продолжил обучение в кадетском корпусе. Сибиряк планировал построить карьеру военного, прошёл службу на Северном Кавказе. Из-за проблем со здоровьем Иван Бруев не смог продолжить служить по контракту.

Родственники Ивана рассказали, что он не сообщил им о намерении отправиться на СВО. О его нахождении в зоне проведения спецоперации близкие узнали в конце прошлого года. У сибиряка осталась четырёхлетняя дочь, её мать скончалась. Ребёнка воспитывают родители Ивана.

Напомним, в Новосибирске вручили Орден Мужества родственникам погибшего в СВО бойца.