Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Бруевым

Фото В Новосибирской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Бруевым
Фото В Новосибирской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Бруевым

Фото: Gorsite.ru

Под Новосибирском прошло прощание с погибшим членом ЧВК «Вагнер».

В Карасуке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Бруевым. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Gorsite. С военнослужащим простились 7 марта.

Ивану Бруеву было 26 лет, он получил смертельное ранение в битве под Артёмовском.

Уроженец Карасука после 7 класса отправился в Омск, где продолжил обучение в кадетском корпусе. Сибиряк планировал построить карьеру военного, прошёл службу на Северном Кавказе. Из-за проблем со здоровьем Иван Бруев не смог продолжить служить по контракту.

Родственники Ивана рассказали, что он не сообщил им о намерении отправиться на СВО. О его нахождении в зоне проведения спецоперации близкие узнали в конце прошлого года. У сибиряка осталась четырёхлетняя дочь, её мать скончалась. Ребёнка воспитывают родители Ивана.

Напомним, в Новосибирске вручили Орден Мужества родственникам погибшего в СВО бойца.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11045
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
10292
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9824
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9282
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8390
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7488
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6093
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года