В Новосибирской области в этом году потратят 7 млрд. рублей на ремонт дорог

Pixabay.com

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтируют дороги в четырех районах Новосибирской области.

В Новосибирской области в этом году планируется провести реконструкцию на 62 объектах дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном Территориальном управлении автомобильных дорог. На эти цели будет потрачено более трех млрд. рублей из федерального бюджета и примерно столько же из регионального.

Речь идет в первую очередь о ремонте дорог в Маслянинском, Новосибирском, Искитимском и Чистоозерном районах области. По многим объектам уже прошли торги и определены подрядчики.

Также в рамках нацпроекта БКД около 700 млн. рублей будет потрачено на реконструкцию и строительство 9 мостов в Новосибирской области.

Мосты через Ирмень и Шарап в Новосибирском районе планируется сдать уже в этом году. А в 2024 будет завершен капитальный ремонт путепровода на 23-м км трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий»,



Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск получит дополнительно 150 млн. на ремонт дорог.