В Новосибирской области ввели новые правила весенней охоты

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С 16 апреля в Новосибирской области открывается сезон весенней охоты.

В Новосибирской области начали действовать новые правила весенней охоты. Об этом в четверг, 9 марта, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко. Нововведения вступили в силу 1 марта.

«Теперь охота с использованием одной живой подсадной утки осуществляется с участием не более двух охотников. 16 апреля 2023 года открывается охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток, а также на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева. Весенняя охота на селезней уток без подсадных начнется позднее – в южных районах области с 26 апреля, в северных с 30 апреля», – уточнил замминистра.

По словам Марченко, в Новосибирской области с начала текущего года составили 39 протоколов об административном правонарушении в отношении физических лиц за нарушение Правил охоты, вынесено 89 постановлений по делам об административных правонарушениях. Также подано 38 сообщений в правоохранительные органы по фактам незаконной охоты.

Напомним, в Новосибирской области начался эксперимент по выдаче цифровых разрешений на охоту.