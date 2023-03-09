В НСО на ремонт дорог потратят 7 млрд рублей в 2023 году

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Около 7 млрд рублей выделено на ремонт дорог в Новосибирской области.

В текущем году в Новосибирской области на ремонт дорог потратят около 7 млрд рублей. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог. Всего до конца 2023 года в регионе проведут ремонтные работы на 62 объектах дорожной инфраструктуры.

Ремонт пройдёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В первую очередь запланированы работы в Новосибирском, Маслянинском, Чистоозёрном и Искитимском районах. Проект предполагает реконструкцию девяти мостов в Новосибирской области.

Деньги на выполнение ремонтных работы выделили из областного и государственных бюджетов — около 3 млрд рублей из каждого. На восстановление мостов уйдёт около 750 млн рублей, уточнили в ТУАД.

Напомним, ранее в Новосибирской области из-за метели ограничили движение автобусов по федеральным дорогам.