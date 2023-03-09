«В реанимации попросил кушать»: под Новосибирском 5-летний мальчик попал в больницу с истощением

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм, freepik

В Новосибирской области 5-летний мальчик впал в кому после истощения и отравления – родители злоупотребляют спиртным уже восемь лет.

В селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и отравлением. Он был в критическом состоянии – впал в кому. Об этом Сиб.фм рассказала двоюродная бабушка детей Светлана Ш.

По её словам, племянница Евгения со своим собутыльником Владимиром пьют на протяжении 8 лет и не занимаются детьми.

«Пьют безбожно каждый день», — делится Светлана.

Родители ежемесячно получают детские пособия, поэтому на очередное застолье деньги всегда есть. По словам бабушки, в месяц приходит крупная сумма – 50 тысяч рублей.

Дети живут в антисанитарии, спят на твердом, старом диване. Едят они из железной кастрюли и тут же ходят в туалет, в ведро. 5-летний мальчик не умеет читать и очень плохо разговаривает, потому что им никто не занимается.









Собеседница Сиб.фм рассказала, что обращения в ПДН, жалобы в опеку и прокуратуру ничем не помогли: «Я куда только не билась. То приедут, то уедут. Результата нет».

При этом горе-родителям каждый раз удается убедить соцработников, что они исправятся.

«Им почему-то верят. А они просто так манипулируют», — сетует женщина.

Семье помогают и социальные службы, и неравнодушные соседи. Вещи для детей привозят целыми мешками, однако их почти всегда используют в печи вместо дров.

«Дети из дома почти не выходят, только в садик. Зимой они не гуляют, просто сидят в одних и тех же кофточках», — поделилась Светлана.

В конце февраля 2023 года, на праздничных выходных, Светлана узнала, что 5-летний мальчик попал в реанимацию с отравлением, в состоянии комы. Тогда он находился у другой бабушки по материнской линии, которая также злоупотребляет спиртным. Там ребенок что-то выпил, оказавшись без присмотра.





«Я добегаю до больницу. Вышел доктор и сказал, что мальчика приводят в чувства. Мне сказали, что, во-первых, истощение, во-вторых, возможно, что-то выпил: может, рюмочку выпил или что-то еще», — вспоминает Светлана разговор с врачом.

Когда мальчик начали приходить в себя, то первым делом попросил кушать.

«Он когда очнулся, первое что попросил – кушать. Дети голодные. Они привыкли, что им, как собачкам, дадут еду и все», — делится она.

Сейчас двоих детей поместили в реабилитационный центр в Коченево. Там они пробудут 2 месяца. Светлана рассказала, что ранее, в августе 2022 года, малышей уже забирали в центр, но позже вернули родителям, так как те закодировались.

Но кодировку сибирячка называет липовой.

«ПДН и соцработники сказали закодироваться Евгении и Владимиру. Но они поехали пьяные в больницу. Я считаю, что ни один врач не возьмется их кодировать в алкогольном состоянии. Нужно хотя бы неделю не пить. Им поставили другой препарат и отпустили, я думаю обычный хлористый натрий им дали. Наверное, заплатили деньги, и им дали справку», — предполпгает сибирячка.

После этого опека вернула детей домой.

Светлана говорит, что родителям безразлична судьба детей, они просто боятся потерять пособия, на которые покупают алкоголь.

«Вот опека их запустила обратно в этом сарай. Прожили они так два месяца и опять «раскодировались». Снова стали пить по-черному. Вот к чему это привело», — возмущается родственница.

Светлана переживает, что ситуация может повториться вновь – детей вернут обратно в антисанитарию, к родителям-алкоголикам. Женщина даже готова забрать малышей к себе, лишь бы с ними ничего не случилось.

9 марта Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку информации об отравлении ребенка алкоголем.

«По сообщению СМИ, о халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей нарушение прав малолетних детей в Чулымском районе, организована доследственная проверка», — прокомментировали в ведомстве.