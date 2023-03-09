Под Новосибирском СК начал проверку после отравления ребёнка алкоголем

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В Новосибирской области пятилетний ребёнок отравился алкоголем.

Следователи начали проверку по факту отравления ребёнка алкоголем в Чулымском районе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

«Двум малолетним детям, проживающим в Чулымском районе, угрожает опасность в связи с тем, что родители малолетних злоупотребляют алкоголем, а в доме отсутствуют продукты питания и дрова для отопления дома в зимний период. По данному сообщению, СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.

Напомним, ранее в Новосибирске три женщины отравились хлором после купания в бассейне.