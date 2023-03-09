В России количество желающих работать удаленно увеличилось на 79%

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Аналитики выяснили, как изменилось количество желающих работать удаленно в 2023 году.

Специалисты «Авито Работа» провели исследование и выяснили, что в феврале 2023 года количество россиян, которые желают работать удаленно, выросло на 79% по сравнению с прошлым годом, пишет RT.

«Интерес к удалёнке растёт и в маленьких, и в крупных городах страны. Для жителей регионов развитие дистанционной работы открыло больше карьерных возможностей», — считают эксперты.

Согласно данным исследования, россияне проявляют наибольший интерес к удалённой работе в категориях «IT, интернет, телеком», «Маркетинг, реклама, PR» и «Фитнес, салоны красоты».

«Эти изменения во многом связаны с пандемией, когда индустрия красоты была вынуждена адаптироваться к новым условиям. Сейчас такие форматы сохраняются, так как вошли в привычку», — отмечают аналитики.

Напомним, в России количество самозанятых женщин увеличилось до 42%.