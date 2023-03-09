В Wildberries опровергли информацию о дискриминации чеченцев и дагестанцев

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По словам сотрудников маркетплейса, жители Чечни и Дагестана могут беспрепятственно устроиться на работу в Wildberries.

В пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries опровергли ранее опубликованную в Telegram-канале Baza информацию о том, что в компании существует определенный устав, согласно которому чеченцы и дагестанцы не могут получить должность в фирме. По словам сотрудников, жители Чечни и Дагестана могут беспрепятственно устроиться на работу в Wildberries.

«В очередной раз Telegram-каналы придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности», — сообщили изданию NEWS.ru в Wildberries.

В пресс-службе также предложили журналистам Baza приехать на встречу с сотрудниками маркетплейса из Чечни и Дагестана.

Напомним, новосибирские бизнесмены пожаловались на штрафы от Wildberries.