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общество

Вирусолог Чепурнов назвал причину вспышки кори и коклюша в Новосибирске

Фото Вирусолог Чепурнов назвал причину вспышки кори и коклюша в Новосибирске
Фото Вирусолог Чепурнов назвал причину вспышки кори и коклюша в Новосибирске

Фото: Freepik.com

По мнению специалиста, вспышка кори в Новосибирске связана с ростом числа антипрививочников.

Рост заболеваемости корью и коклюшем в Новосибирске связан с большим количеством антипрививочников. Об этом в разговоре с порталом Om1.ru сообщил вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

«Вакцинация действительно не всегда проходит бесследно, особенно на фоне снижения иммунного статуса. Но при таком отношении к процессу в коллективном иммунитете возникают пробелы, которые успешно заполняют вирус кори или бактерии, вызывающие коклюш. Могут проявить себя и более опасные патогены», — объяснил Чепурнов.

Ещё одна причина связана с завозом указанных заболеваний в регион из ближнего зарубежья.

Напомним, в феврале в Новосибирске и Бердске было выявлено сразу четыре очага кори. Изначально были версии о том, что вирус в регион завезли мигранты из Средней Азии, однако это предположение не подтвердилось.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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