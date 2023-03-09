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Врач назвала опасный для здоровья цвет мочи

Фото Врач назвала опасный для здоровья цвет мочи
Фото Врач назвала опасный для здоровья цвет мочи

Freepik, authors: Dmitry Gladkov

По словам терапевта Ольги Чирковой, темно-вишневая моча говорит о тяжелой инфекции, бесцветная — о диабете.

Изменение цвета мочи может свидетельствовать о тяжелых заболеваниях. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, темно-вишневая моча может говорить о тяжелой инфекции, а почти бесцветные выделения сигнализируют о нарушении работы почек или диабете. Нормальная же жидкость имеет соломенно-желтый цвет, почти без запаха.

«Оранжевый, зеленоватый или коричневый цвет — патология печени, очень темный — механическая желтуха. При диабете и нарушении функции почек моча будет почти бесцветной, а при инфекциях, вызывающих понос и рвоту, — более тёмной», — объяснила специалист.

Как отметила Чиркова, если моча пенится, то в ней может быть белок, которого в норме быть не должно, эритроциты или гемоглобин в моче могут быть признаком мочекаменной болезни, а мутная моча может быть признаком воспаления.

Напомним, терапевт Доржиев настаивает на отказе от самолечения при хронических заболеваниях.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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