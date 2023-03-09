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общество

Врач назвала заболевания, из-за которых возникает отечность по утрам

Фото Врач назвала заболевания, из-за которых возникает отечность по утрам
Фото Врач назвала заболевания, из-за которых возникает отечность по утрам

Freepik, authors: megaflopp

Врач-кардиолог Анна Новикова предупредила, что отечность лица по утрам может свидетельствовать о заболеваниях почек.

Врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Симоновском валу Анна Новикова предупредила, что отечность лица по утрам у людей старше 45 лет может свидетельствовать о различных заболеваниях. По словам специалиста, при различных патологиях появляются и разные виды отеков, пишет «Газета.Ru».

«Мягкие, водянистые, теплые наощупь утренние отеки лица, локализованные как исключительно в подглазничных областях, так и диффузно, могут встречаться при различных заболеваниях почек», — объяснила кардиолог.

Медик добавила, что отечность может возникнуть также при нарушении функции щитовидной железы и отеке Квинке.

При этом легкая отечность лица по утрам, по словам Анны Новиковой, не обязательно связана с патологией.

«Неправильно подобранная косметика, сон на слишком высокой подушке, чрезмерное употребление воды, копченых или соленых блюд перед сном — все это может привести к одутловатости лица», — подытожила врач.

Напомним, дерматолог назвала проверенный способ избавиться от отеков.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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