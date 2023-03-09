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общество

За 2022 год на браконьеров в Новосибирской области завели 83 уголовных дела

Фото За 2022 год на браконьеров в Новосибирской области завели 83 уголовных дела
Фото За 2022 год на браконьеров в Новосибирской области завели 83 уголовных дела

Фото: pixabay

В Новосибирске рассказали о подготовке к весеннему сезону охоты.

Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко рассказал, как проходит подготовка к открытию весеннего сезона охоты в регионе. Конференция прошла в пресс-центре ТАСС.

По закону, площадь общедоступных охотничьих угодий в каждом регионе России должна составлять 20% от общей площади угодий или больше. В Новосибирской области эта норма превышена вдвое. Более того, в каждом муниципальном районе региона есть открытые охотничьи угодья.

Площадь Новосибирской области — 17,8 миллионов квадратных километров. Из них 15,5 миллионов — охотничьи угодья, открытые и закрытые. Площадь закрепленных охотничьих угодий — около 10 миллионов квадратных километров, общедоступных — 5,6 (38,5% общей площади).

Закрытые угодья — 111 участков, которые принадлежат 71 юридическому лицу. Самые крупные — Новосибирской областное общество охотников и рыболовов (3 млн кв. км, около 30% от закреплённой площади), Межрегиональное военно-спортивное охотничье общество и «Природа Барабы». Остальные площади относительно небольшие и в среднем имеют площадь 30-50 тысяч квадратных километров.

Одни из самых ценных животных для охотников в Новосибирской области — лоси (от 12 до 14 тысяч особей) и косули (около 66 тысяч особей). Большую роль в сохранение и увеличение популяции внёс человек. Животным на зиму заготавливают корм в виде сена, веников и солонцов. Бюджет на эти заготовки обеспечивают частные лица, которые в обмен получают квоту на охоту.

В Новосибирской области зарегистрированы 112 184 охотника — именно столько выдано единых охотничьих билетов федерального образца. Фактически, не все из них охотники. Многие получают билет, чтобы иметь право на хранение охотничьего оружие. Другой показатель — количество разрешений на добычу охотничьих животных. В 2022 году выдали 35 127 разрешений. К сравнению, в 2021 году выдавали почти 43 тысячи разрешений.

Разрешение влечет не только права, но и обязанности. Если вовремя не заполнить и не сдать разрешение, тогда наступает взыскание. Так, за год в регионе оштрафовали около 9 тысяч охотников. Так, в 2022 году из-за браконьерства было возбуждено 714 административных дел и 83 уголовных.

«Многие привыкли: ну, нарушил, заплатил, жизнь продолжается. Но в связи с поправками в Конституции мерой наказания является лишение права охоты на целый год. Поэтому лица, пропустившие [сдачу разрешения], наказали себя на целый год», — объяснил Юрий Марченко.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области начался эксперимент по выдаче цифровых разрешений на охоту.

Получить электронное разрешение охотники смогут к началу апреля, когда стартует весенний охотничий сезон. Для этого необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» и оплатить пошлину. После этого электронное разрешение на охоту будет направлено в Личный кабинет.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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