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общество

Жительница НСО заплатила долг в 700 тысяч после ареста её Hyundai Solaris

Фото Жительница НСО заплатила долг в 700 тысяч после ареста её Hyundai Solaris
Фото Жительница НСО заплатила долг в 700 тысяч после ареста её Hyundai Solaris

Фото: ФССП

Жительница Новосибирской области согласилась оплатить крупную задолженность только после ареста имущества.

Жительница города Обь Новосибирской области погасила задолженность в почти 700 тысяч рублей после того, как приставы арестовали её автомобиль Hyundai Solaris. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в ГУФССП России по региону.

В ведомстве уточнили, что 26-летняя сибирячка с 2022 года не выплачивала долг организации, однако ни арест счетов, ни запрет на регистрационные действия не заставили её погасить задолженность. Тогда приставы решили арестовать имущество должницы. Автомобиль нашли в одном из дворов Оби. Во время погрузки машины на эвакуатор на улицу вышел мужчина — выяснилось, что он недавно купил Hyundai Solaris. Так как он не оформил машину в собственность, до погашения долга автомобилем пользоваться он не мог.

«В тот же день должница напрямую оплатила долг в 655 тысяч рублей организации и исполнительский сбор 7% от суммы задолженности. Представитель взыскателя сообщил приставу исполнителю о полном погашении долга и предоставил платежный документ. Таким образом, исполнительное производство в отношении жительницы г. Оби окончили, все ограничения и запреты сняли, автомобиль вернули», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Новосибирской области приставы арестовали «Лексус» бизнесмена из-за штрафов ПДД.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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