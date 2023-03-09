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общество

Жителя Тольятти будут судить за продажу штык-ножа Первой мировой войны

Фото Жителя Тольятти будут судить за продажу штык-ножа Первой мировой войны
Фото Жителя Тольятти будут судить за продажу штык-ножа Первой мировой войны

Freepik, authors: vzwer

Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела о незаконном сбыте оружия. Мужчина пытался продать штык-нож времен Первой мировой войны за 23 тысячи рублей.

В Самарской области предстанет перед судом житель Тольятти. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте холодного оружия, пишет sovainfo.ru.

По версии следствия, в 2007 году тольяттинец приобрел немецкий боевой нож времен Первой мировой войны через интернет у неустановленного лица за 3000 рублей. В 2022 году он разместил объявление о его продаже за 25 тысяч рублей, а вскоре снизил его стоимость до 23 тысяч рублей.

Мужчину задержали при попытке сбыть холодное оружие. Теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Его судьбу решит суд.

Напомним, следователи не стали возбуждать уголовное дело после гибели таксиста в Новосибирске.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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продажа
Нож
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