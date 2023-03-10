85-летний пенсионер в норковой шапке и черном пальто пропал в Новосибирской области

Фото: группа «ЛизаАлерт»

В Бердске под Новосибирском начали поиски 85-летнего пенсионера в норковой шапке.

Вечером в четверг, 9 марта, в Бердске пропал 85-летний пенсионер. Он ушел из дома и к вечеру не вернулся. теперь его ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», которые и сообщили о начале поисков.

Владимир Казачок был одет в черное пальто до колен, норковую шапку, округлые солнцезащитные очки. Также на нем был коричневый костюм, светлая рубашка, черные ботинки и сего-голубой клетчатый шарф.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза.

Пропавший пенсионер нуждается в помощи врачей. Волонтёры «ЛизаАлерт» просят сообщить о местонахождении и состоянии пропавшего по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

Ранее в Новосибирской области нашли пропавшего 8-летнего ребенка. Его обнаружили живым в посёлке Ордынского района.