Алексей Зиневич из Новосибирской области погиб в зоне СВО

"Новосибирск скорбит" ВК, коллаж Сиб.фм.
У погибшего на Донбассе 26-летнего бойца из Новосибирской области осталась четырехлетняя дочь.
26-летний Алексей Зиневич из Барабинского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района. Бойца похоронили 9 марта.
Сообщается, что Алексей добровольно вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону спецоперации на Донбасс. Погиб он во время выполнения боевой задачи.
У него остались отец, брат и дочка четырех лет.
Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким солдата.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске вручили Орден Мужества родственникам погибшего в СВО бойца.
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