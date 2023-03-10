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общество

Алексей Зиневич из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото Алексей Зиневич из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Фото Алексей Зиневич из Новосибирской области погиб в зоне СВО

"Новосибирск скорбит" ВК, коллаж Сиб.фм.

У погибшего на Донбассе 26-летнего бойца из Новосибирской области осталась четырехлетняя дочь.

26-летний Алексей Зиневич из Барабинского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района. Бойца похоронили 9 марта.

Сообщается, что Алексей добровольно вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону спецоперации на Донбасс. Погиб он во время выполнения боевой задачи.

У него остались отец, брат и дочка четырех лет.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким солдата.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске вручили Орден Мужества родственникам погибшего в СВО бойца.

 

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