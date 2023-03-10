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Экс-бухгалтера МУП «Водоканал» будут судить за крупное мошенничество в Новосибирской области

Фото Экс-бухгалтера МУП «Водоканал» будут судить за крупное мошенничество в Новосибирской области
Фото Экс-бухгалтера МУП «Водоканал» будут судить за крупное мошенничество в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Татарском районе Новосибирской области рассмотрят уголовное дело бывшего бухгалтера МУП «Водоканал» Юлии Сташковой — её обвиняют в хищении почти двух миллионов рублей.

В 2020 году Юлия Сташкова была бухгалтером МУП «Водоканал», в последующие два года она решила жить не на одну зарплату. Женщина регулярно приписывала себе лишнее: отпускные, авансы и алименты.

«После этого денежные средства с лицевого счёта МУП «Водоканал» в банке переводила на свои лицевые счета, похитив, таким образом, 1 961 827 рублей 52 копейки, — говорится в сообщении Татарского районного суда.

– В суд поступило уголовное дело в отношении Сташковой Ю.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)».

В марте это уголовное дело поступило на рассмотрение судьи Людмилы Колосовой. Первое судебное заседание назначено на 31 марта в 10.00. На нём будет решён вопрос о порядке рассмотрения уголовного дела.

Также напомним, что осенью прошлого года сотрудники Горводоканала в Новосибирске жаловались на низкие зарплаты: за 19 000 рублей им приходилось работать по 11 часов в день.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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