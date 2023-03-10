Гниющий заживо новокузнечанин продолжает пугать местных жителей

Новокузнечане обеспокоены состоянием здоровья местного жителя. От него исходит жуткий запах гнили. Мужчина отказывается от лечения.

Жители Новокузнецка обеспокоены состоянием здоровья мужчины средних лет, который буквально гниет заживо. Мужчина ездит в общественном транспорте и делает поездки других горожан невыносимыми, так как от него исходит жуткий запах, пишет Сибдепо.

По словам соседки мужчины Анны Ю., жители дома, где проживает больной новокузнечанин, называют его «вонючкой».

«Порой, чтобы пройти по подъезду мечтаешь о противогазе. Более того, наш сосед — это рассадник микробов, бактерий и различных болезней», — рассказала женщина.

Соседка отметила, что ему пытались помочь справиться с проблемой, однако мужчина не только отказывается от помощи в лечении, но и активно материт и обзывает тех, кто ему это лечение предлагает.

Кроме того, женщина добавила, что гангрена уже до кости съела руки мужчины. Руки предлагали ампутировать, но он отказался и хватает продукты ртом.

«Известно, что мужчине предлагали ампутировать руки. Он отказывается удалять руки, в результате гниёт заживо. В квартире он пьёт и курит, шумит и дебоширит. Полиция на ситуацию не реагирует и ничего не может сделать», — продолжила рассказ Анна.

Девушка подозревает, что у больного помимо гангрены может быть ещё целый спектр страшных заболеваний, таких как открытый туберкулёз.

Жителей продолжает мучать вопрос — куда обращаться, чтобы мужчину заставили лечиться? В администрации Новокузнецка ответили, что жилье новокузнечанина находится в собственности.

«У данного гражданина имеется собственная квартира и он самовольно покинул медицинское учреждение. Специалисты комитета социальной защиты не могут принудительно заставить человека лечиться», — сообщили в пресс-службе мэрии Новокузнецка.

Редакция Сибдепо направила обращения в Минздрав Кузбасса и МВД Кузбасса. Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

Напомним, врачи объяснили неприятный запах от пожилых людей.