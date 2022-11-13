Запах старости: врачи объяснили неприятный запах от пожилых людей

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Исследования ученых выявили причины возникновения запаха старости. Как выяснилось, запах связан с химическими изменениями в организме любого стареющего человека.

Согласно данным исследования, наличие определенного запаха у пожилых людей связан с химическими изменениями в организме любого стареющего человека. Это так называемые ноненалы, которые активизируются с течением старости. Первичная причина, безусловно – самая главная. Тем не менее существует и целый ряд вторичных причин неприятного запаха от пожилых людей.

Например, пожилой человек больше не придерживается тех правил гигиены, которые считал необходимыми в более молодом возрасте. Он больше не принимает душ утром и вечером, не покупает парфюм и даже не задумывается о том, что кожа в пожилом возрасте истончается, а жировой смазки выделяется уже гораздо меньше, чем в молодости. В результате – шелушение кожи и зуд.

Кроме того, возрастные нарушения в обмене веществ также играют свою роль в возникновении неприятного «запаха старости». Ещё одна причина связана с побочным эффектом от регулярного приёма тех или иных лекарственных препаратов. Также пожилые люди могут плохо пахнуть из-за неправильного питания.

Пожилым людям постоянно холодно, у них уменьшается количество капилляров и они кутаются в вещи, которые стираются крайне редко. Проветривание помещения – это также большая редкость в жилище старика, ведь сквозняки могут плохо сказать на здоровье и он будет болеть, что также является причиной возникновения неприятного «запаха старости».

Ученые провели исследование на анализ пота, в группе были мужчины и женщины, возраст которых колебался в пределах 45-70 лет. Результаты исследования показали, что с увеличением возраста в поте человека увеличивается число глюкозы и молочнокислых бактерий.

Как ни странно, но оказалось, что провоцирует возникновение неприятного запаха и употребление в пищу свежих овощей и фруктов. Кроме всего прочего, у некоторых граждан преклонного возраста отмечены также процессы загнивания, проходящие непосредственно в желудке. Избавить от этой проблемы может только употребление в пищу исключительно термически обработанных продуктов.

В пожилом возрасте диетологи рекомендуют почаще пить чистую воду. А более приятному запаху тела поспособствует принятие душа вместо купания в ванной. При этом мылом пользоваться не стоит, лучше заменить его на гель-крем.

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