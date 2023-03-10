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Кардиохирги Новосибирска смогут смотреть «репортажи из сердца» прямо во время операции

Фото Кардиохирги Новосибирска смогут смотреть «репортажи из сердца» прямо во время операции
Фото Кардиохирги Новосибирска смогут смотреть «репортажи из сердца» прямо во время операции

Пресс-служба НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске получил аппарат УЗИ нового поколения для 3D-визуализации аритмологических операций.

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске по нацпроекту «Здравоохранение» получил новейший аппарат УЗИ для 3D-визуализации аритмологических операций. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Этот аппарат предназначен для мониторинга хода операции, контроля состояния стенки перикарда и всех структур сердца, с которыми работает хирург. Датчик устройства через крупный сосуд вводится в полость бьющегося сердца. Его данные интегрируются с системой навигации, установленной в рентгенооперационной, и дополняют на мониторах 3D-изображение сердца, по которому ориентируется врач во время операции.

Фото Кардиохирги Новосибирска смогут смотреть «репортажи из сердца» прямо во время операции 2

«Теперь мы сможем видеть полости сердца изнутри, сосуды, стенки, клапаны, участки миокарда, поврежденные инфарктом, глубину каждого рубца, но самое главное – проконтролировать контакт нашего катетера с сердечной тканью, чего рентген не показывает», – рассказал Виталий Шабанов, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ.

По его словам, особенно важно, что новый аппарат поможет врачам молниеносно принять меры в случае осложнений, например, гемоперикарда, когда между сердцем и перикардом скапливается кровь, и спасти жизнь пациенту. Прибор прост в применении и использовать его на практике может каждый хирург-аритмолог

Виталий Шабанов подчеркивает, что этот аппарат поможет повысить эффективность и безопасность операций на сердце.

Напомним, ранее сообщалось, что в новосибирской клинике им. Е.Н. Мешалкина спасли девочку с увеличенным сердцем.

 

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