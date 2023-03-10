Кардиохирги Новосибирска смогут смотреть «репортажи из сердца» прямо во время операции

Пресс-служба НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске получил аппарат УЗИ нового поколения для 3D-визуализации аритмологических операций.

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске по нацпроекту «Здравоохранение» получил новейший аппарат УЗИ для 3D-визуализации аритмологических операций. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Этот аппарат предназначен для мониторинга хода операции, контроля состояния стенки перикарда и всех структур сердца, с которыми работает хирург. Датчик устройства через крупный сосуд вводится в полость бьющегося сердца. Его данные интегрируются с системой навигации, установленной в рентгенооперационной, и дополняют на мониторах 3D-изображение сердца, по которому ориентируется врач во время операции.

«Теперь мы сможем видеть полости сердца изнутри, сосуды, стенки, клапаны, участки миокарда, поврежденные инфарктом, глубину каждого рубца, но самое главное – проконтролировать контакт нашего катетера с сердечной тканью, чего рентген не показывает», – рассказал Виталий Шабанов, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ.

По его словам, особенно важно, что новый аппарат поможет врачам молниеносно принять меры в случае осложнений, например, гемоперикарда, когда между сердцем и перикардом скапливается кровь, и спасти жизнь пациенту. Прибор прост в применении и использовать его на практике может каждый хирург-аритмолог

Виталий Шабанов подчеркивает, что этот аппарат поможет повысить эффективность и безопасность операций на сердце.

Напомним, ранее сообщалось, что в новосибирской клинике им. Е.Н. Мешалкина спасли девочку с увеличенным сердцем.