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Контрактник из Бердска Максим Зырянов погиб в ходе СВО

Фото Контрактник из Бердска Максим Зырянов погиб в ходе СВО
Фото Контрактник из Бердска Максим Зырянов погиб в ходе СВО

Фото: администрация Бердска

Военнослужащий из Новосибирской области в звании сержанта погиб в ходе СВО.

Сержант Максим Зырянов из Бердска погиб в ходе выполнения задач специальной операции на Украине. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в городской администрации.

37-летний военнослужащий-контрактник, получил смертельное ранение 28 февраля. Максим Зырянов родился в Красноярском крае, в Бердск переехал в 2007 году.

«Сослуживцы и близкие Максима отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке, на которого всегда можно было положиться в любой ситуации», — отметили в администрации.

Церемония прощания состоится 12 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Напомним, ранее в Новосибирской области запустили программу по реабилитации участников СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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