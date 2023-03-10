В Новосибирской области запустили программу по реабилитации участников СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Участникам СВО окажут помощь в реабилитации в Новосибирской области.

В Новосибирской области начала действовать программа по реабилитации участников специальной военной операции. Проект готовили к запуску с 1 марта, сообщил замминистр труда и соцразвития реигона Владимир Машанов.

«Раненые участники СВО бесплатно могут получить социально-медицинскую реабилитацию, содействие в трудоустройстве, предоставление в прокат технических средстве реабилитации, социальные услуги, дополнительное профессиональное образование, переподготовку. Для них организуют физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия», — пояснил Машанов.

В будущем систему реабилитационных сертификатов будут совершенствовать, добавил Машанов.

Одно из учреждений, где планируют проводить работу с участниками СВО, — Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда». Здесь пройдут оздоровительные заезды для бойцов. Поставщиками услуг также будут центры «Парус», санатории «Доволенский» и «Красноозерский». Заявки на получение реабилитационного сертификата для участников спецоперации в Новосибирской области принимают по номеру 122 или онлайн.