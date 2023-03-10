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Космонавт Анна Кикина из Новосибирска вернётся на Землю утром 12 марта

Фото Космонавт Анна Кикина из Новосибирска вернётся на Землю утром 12 марта
Фото Космонавт Анна Кикина из Новосибирска вернётся на Землю утром 12 марта

Фото: NASA

Экипаж Crew-5 с Анной Кикиной приземлится утром в воскресенье.

Утром в воскресенье, 12 марта, на Землю вернется экипаж Crew-5 с космонавткой Анной Кикиной из Новосибирска. Она пробыла на МКС почти 6 месяцев.

Возвращение планируется на корабле Crew Dragon Endurance, на котором в начале марта прибыл на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-6.

В субботу, 11 марта, в 14:05 по новосибирскому времени корабль отстыкуется от МКС, и в воскресенье в 9:19 приводнится у берегов Флориды, США.

Отстыковка и приводнение будут транслироваться NASA в прямом эфире, эфир начнётся 11 марта в 12:00 по новосибирскому времени, а продолжится 12 марта в 8:15.

Вместе с членами экипажа (Николь Манн, Джош Кассада, Анна Кикина и Коичи Ваката) на землю вернутся некоторые ценные результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

Ранее ожидалось, что возвращение состоится 9 марта, но его перенесли на 3 дня из-за непогоды. Напомним, за время работы на МКС Анна Кикина сняла несколько видеороликов о жизни космической станции и рассказала о взрыве метеороида в космосе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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