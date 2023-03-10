Космонавт Анна Кикина из Новосибирска вернётся на Землю утром 12 марта

Фото: NASA

Экипаж Crew-5 с Анной Кикиной приземлится утром в воскресенье.

Утром в воскресенье, 12 марта, на Землю вернется экипаж Crew-5 с космонавткой Анной Кикиной из Новосибирска. Она пробыла на МКС почти 6 месяцев.

Возвращение планируется на корабле Crew Dragon Endurance, на котором в начале марта прибыл на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-6.

В субботу, 11 марта, в 14:05 по новосибирскому времени корабль отстыкуется от МКС, и в воскресенье в 9:19 приводнится у берегов Флориды, США.

Отстыковка и приводнение будут транслироваться NASA в прямом эфире, эфир начнётся 11 марта в 12:00 по новосибирскому времени, а продолжится 12 марта в 8:15.

Вместе с членами экипажа (Николь Манн, Джош Кассада, Анна Кикина и Коичи Ваката) на землю вернутся некоторые ценные результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

Ранее ожидалось, что возвращение состоится 9 марта, но его перенесли на 3 дня из-за непогоды. Напомним, за время работы на МКС Анна Кикина сняла несколько видеороликов о жизни космической станции и рассказала о взрыве метеороида в космосе.