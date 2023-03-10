В Новосибирске крыши домов обследуют с помощью беспилотника

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске сотрудники Государственной жилищной инспекции выявили 954 факта плохой очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи.

В этом году специалисты ГЖИ впервые обследуют крыши домов с помощью квадрокоптера. Эта работа ведется по соглашению ГУ МЧС региона.

По словам Дмитрия Громова, замначальника отдела технадзора ГЖИ городу Новосибирску, этот метод доказал свою эффективность. На сегодняшний день инспекторам уже удалось осмотреть на 2000 больше объектов, чем за аналогичный период прошлого года.

В первую очередь с помощью дрона обследуют дома со скатными крышами.

Записи, сделанные БПЛА, сотрудники инспекции просматривают в течение суток. Это позволяет более оперативно реагировать на сообщения горожан.

На сегодняшний день инспекторы ГЖИ уже обследовали 6000 многоквартирных домов сибирской столицы. Всего было выявлено 954 факта нарушения правил содержания и очистки крыш. Хуже всего чистят крыши, по данным инспекторов, в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска. Управляющим компаниям по этому поводу города выдано 254 предостережения. Если в указанный срок УК не организуют сброс снега с крыш, то будут привлечены к административной ответственности и заплатят солидный штраф.

В частности, две управляющие компании Новосибирска уже были оштрафованы за подобные нарушения. Каждая из них заплатила за плохую очистку крыш от снега по 250 000 рублей.

Дмитрий Громов подчеркнул, что, управляющие компании должны также очищать и козырьки балконов, если собственники квартир не выполняют свои обязанности. Затраты на сброс снега УК затем могут взыскать с собственников через суд.

Всего, по данным инспекции, в январе-феврале 2023 года в ГЖИ поступило 350 жалоб от горожан на неочищенные крыши, 30% из них — через Госуслуги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске глыба льда с козырька балкона на пятом этаже упала на женщину.