Мать-наркоманку из Новосибирска отправили в колонию за пьяную езду

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске суд отправил в колонию общего режима мать двоих детей: Алёна А. несколько раз попадалась автоинспекторам за рулём то в состоянии алкогольного, то наркотического опьянения.

Мать двоих детей Алёна А. попалась пьяной за рулём ещё в 2015 году. Это случалось и раньше, но в 2016-м она получила год лишения свободы. Выйдя на свободу, спустя два года, автоинспекторы вновь остановили мать без прав управления автомобилем.

«7 августа 2021 года Алёна А. в связи с переездом нашла объявление о продаже печки. Так как она была ей необходима, чтобы кормить детей, , мужа дома не было, она решила съездить на своём автомобиле за печкой, денег на доставку у неё не было. В этот день она находилась полностью трезвой: ни алкоголь, ни наркотики не употребляла, — следует из показаний подсудимой. – В пути следования её остановили сотрудники ДПС и пригласили пройти освидетельствование. Она отказалась от освидетельствования, так как нужно было срочно ехать к детям, так как старший был голодный. Вину признаёт только в том, что управляла автомобилем без водительского удостоверения».

Однако понятые подтвердили в суде, что женщина находилась в наркотическом опьянении. Алёне А. предъявили обвинение по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Ленинский районный суд учёл все обстоятельства: ранее отбытый срок, наличие малолетних детей, и вынес приговор.

«Алёну А. признать виновной, и назначить ей наказание в виде одного года и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься определённой деятельностью, а именно деятельностью связанной с управлениями транспортными средствами на срок пять лет и два месяца»,

- говорится в приговоре.

Это решение районного суда мать двоих детей пыталась обжаловать в Новосибирском областном суде, ссылаясь на суровость наказания.

«В итоге приговор оставлен без изменения, доводы осужденной о суровости наказания были отклонены», — рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Также напомним, что в феврале прокуроры добились реального наказания для 34-летней матери-одиночки, которая также села за руль в состоянии опьянения.