«Mazda» сбила 13-летнего подростка на парковке в Заельцовском районе Новосибирска

Фото: ГИБДД Новосибирска
В Новосибирске «Мазда» сбила 13-летнего мальчика на парковке возле дома.
В четверг, 9 марта, в Центральном районе Новосибирске легковой автомобиль «Mazda» наехал на 13-летнего мальчика, пока парковался возле дома. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
Во время манёвра парковки во дворе дома №130/5 по улице Кропоткина 41-летний водитель автомобиля не заметил ребенка и наехал на него.
После столкновения ребенок получил травмы, и его на скорой помощи доставили в больницу. Тяжесть и характер травм уточняется.
Ранее Сиб.фм сообщал, что ехавший по тротуару водитель наехал на женщину. Автомобиль задним ходом проехал по участку, обозначенному пешеходными знаками, и толкнул багажником в спину остановившуюся рядом женщину. Ей удалось сохранить равновесие, но перед этим пешеход чуть не упала на проезжую часть.
Также в Бердске на светофоре Toyota RAV-4 сбила ребёнка на светофоре. Автомобиль наехал на 11-летнюю девочку, когда она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ребёнка госпитализировали с травмами.
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