В Бердске на светофоре Toyota RAV-4 сбила ребёнка на светофоре

Фото: АвтоБердск/ВК

Под Новосибирском ребёнок пострадал в аварии, перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В центре Бердска несовершеннолетнего ребёнка сбила иномарка. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в издании «АвтоБердск». По информации СМИ, автомобиль Toyota RAV-4 наехал на 11-летнюю девочку, когда она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Ленина и Лелюха, уточнили в ГИБДД.

«05.03.2023 в 14 часов 00 минут, на территории города Бердска, водитель 1981 года рождения на автомобиле Toyota двигалась по улице Ленина, со стороны улицы Первомайская в сторону улицы Свердлова и в пути следования у дома 33 допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, на красный сигнал светофора», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ребёнка госпитализировали с травмами, проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ночью 4 марта в Новосибирске на станции Сеятель в Академгородке мужчина попал под поезд. молодой человек около 23:00 упал под электричку, которая ехала в Искитим. Пострадавший оказался между вторым и третьим вагонами поезда. Находившиеся рядом люди пришли на помощь мужчине — с их слов, он был без сознания.

Напомним, на трассе под Новосибирском фура перевернулась после ДТП.